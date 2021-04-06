Взрыв произошел вблизи турецкой базы в Сирии, есть погибшие

Взрыв произошел возле военной базы Турции в сирийской провинции Эль-Хасаке, расположенной на северо-востоке страны, погибли или пострадали более десяти турецких военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник на месте происшествия.

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – рассказал собеседник агентства.

Власти Турции на данный момент не прокомментировали инцидент.

23 марта ракетному обстрелу подверглась американская база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Средства массовой информации сообщали о наличии пострадавших среди военнослужащих США, однако международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, опровергла данные о пострадавших. По данным коалиции, одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил, никто не погиб и не пострадал.