В Болгарии высказались о «войне» за Крым

Читатели болгарской газеты «Факты» раскритиковали слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, назвавшего учения НАТО Defender Europe 2021 «отработкой войны с Россией», сообщает РИА «Новости».

По словам одного из пользователей, Украине не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся в их стране.

«Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца», — написал читатель издания.

Также еще один пользователь отметил, что Российская Федерация «не допустит военных действий на своей территории».

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина вместе с НАТО готовится к войне с Россией в Черноморском регионе. По его словам, именно этот сценарий будет отрабатываться на крупнейших за последние десятилетия учениях стран НАТО Defender Europe 2021, которые пройдут в мае-июне.