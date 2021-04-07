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На месте падения истребителя NF-5 в Турции На месте падения истребителя NF-5 в Турции

При падении военного самолета в Турции погиб пилот

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Пилот рухнувшего в провинции Конья истребителя ВВС Турции NF-5 погиб. Его смерть подтвердило министерство обороны в Twitter.

Истребитель разбился во время учебного полета. Данный самолет задействовали в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları.

«Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14.15 (мск)», говорится в публикации Минобороны Турции.

В связи с происшествием начато расследование. Причина падения самолет сейчас неизвестна.

«С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот», — написал турецкий глава Тайип Эрдоган в Telegram-канале.

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