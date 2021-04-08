Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

ЛНР заявила об обстреле своих территорий со стороны Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что ВС Украины обстреляли территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С начала текущих суток зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о пострадавших пока что уточняются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который до этого посетил Донбасс, заявил, что ситуация в регионе действительно обострилась.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.