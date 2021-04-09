В ДНР сообщили о потерях за неделю обстрелов

В Донецкой народной республике сообщили о гибели двух и ранении еще двух человек в результате обстрелов со стороны Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат омбудсмена республики.

«В период с 02 по 09 апреля 2021 года, по официальным источникам, получили ранения двое гражданских лиц <...> Трагически погиб один ребенок и один военнослужащий республики», — заявил представитель ведомства.

Также сотрудник аппарата омбудсмена ДНР отметил, что вследствие боевых действий, с начала года, ранения различной степени тяжести получили 13 человек, а погибли 20 человек. За прошедшие 7 лет конфликта всего погибло 4983 человек, среди них — 91 ребенок.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее главнокомандующий ВСУ отказался от силового сценария возвращения Донбасса.