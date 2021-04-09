Франция ожидает от РФ пояснений из-за передвижения войск у границы с Украиной

Франция ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал после переговоров с коллегами из Франции, США, Германии, а также Украины.

«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму», — заявил Ле Дриан.

По словам дипломата, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с РФ и союзниками в связи с ситуацией у границ Украины.

9 апреля стало известно, что руководство британской армии приведено в повышенную боеготовность из-за России. В британском правительстве и военном командовании подтвердили, что следят за событиями в регионе «с растущим беспокойством», сообщали СМИ.