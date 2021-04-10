Российские корабли направились в Атлантику

Отряд российских кораблей направился в Атлантику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот.

В настоящий момент корабли находятся в заливе Средиземного моря в ожидании улучшения погоды. В состав отряда вошли корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82.

«Отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придется ожидать улучшения погоды», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что отряд продолжит движение, когда улучшится погода. В Средиземное море корабли вышли 8 апреля из сирийского порта Тартус. Там находится база Военно-морского флота России.

Ранее стало известно, что передача тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов», который на сегодняшний день проходит ремонт и модернизацию на заводе «Севмаш», Военно-морскому флоту (ВМФ) Российской Федерации станет возможна в 2023 году.