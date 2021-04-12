В Киеве заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе

Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Украина не может наступать на свою территорию и бороться с собственными людьми.

По словам пресс-секретаря, в Киеве уверены, что только переговоры могут привести к миру.

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами», — сказала Мендель.

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.