Бомбардировщики Су-34 оснастили новыми разведывательными комплексами

Российские строевые фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили новыми универсальными разведывательными комплексами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, в нескольких самолетах установили универсальные контейнеры разведки (УКР), в том числе для ведения оптико-электронной разведки (УКР-ОЭ), радиолокационной (УКР-РЛ) и радиотехнической разведки (УКР-РТ).

Создатель новой аппаратуры — НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника», уточнил источник. Он также рассказал, что новые УКР увеличивают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения.

«Кроме того, новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что благодаря этому Су-34 можно применять в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. На вооружении российской армии находятся более 120 таких самолетов.