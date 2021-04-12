ДНР: ВС Украины 4 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Вооруженные силу Украины четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, 11 апреля. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

По словам представителя ДНР, украинские военные вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 18 единиц», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Украина не намерена начинать наступление в Донбассе.

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.