Украинские силовики заявили о гибели одного военного в Донбассе при обстреле

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север» на странице в Facebook.

Отмечается, что силовик получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Согласно информации пресс-центра, в настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие сообщили о случившемся представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее 12 апреля в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что вооруженные силу Украины четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, 11 апреля.

До этого пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Она подчеркнула, что Киев стремится лишь к мирным переговорам.