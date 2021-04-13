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Военные новости

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров отреагировал на планы США направить корабли в Черное море

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался насчет планов США направить два своих корабля через Босфор в Черное море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобная военная активность США наблюдается регулярно, но в настоящее время «это делается особенно напористо». Дипломат заявил, что это также «сопровождается агрессивной риторикой», американской стороной задаются вопросы: «А что делает Российская Федерация на границе с Украиной?»

«Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

В дальнейшем в Пентагоне подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.

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