Баку послал официальное письмо в Москву по найденным в Карабахе «Искандер-М»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на пресс-конференции в Баку во вторник, 13 апреля, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, соответствующий разговор состоялся 1 апреля.

«Мы обсудили этот вопрос (с Путиным – ред.). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», — сказал азербайджанский лидер.

При этом Алиев раскритиковал заявления официального Еревана о ракетах.

«То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана», — добавил президент, отметив, что у Баку есть достаточное количество информации.

Накануне Алиев заявил, что Баку ждет ответа на вопрос о том, откуда у Армении ракеты «Искандер-М». Он также назвал наличие этих ракет «доказательством военного преступления Армении» в Нагорном Карабахе.

2 апреля азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». В армянском генеральном штабе заявили, что данные об «Искандерах» в Карабахе не подлежат разглашению.

В конце февраля текущего года в Министерстве обороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.