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Военные новости

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 года

Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев не намерен возвращать Донбасс военным путем

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Киев не намерен возвращать оккупированные территории, используя военную силу, однако силовики в Донбассе готовы к любому обострению ситуации. Об этом заявил во вторник, 13 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем», — подчеркнул он.

По словам Данилова, сообщения о намерении украинской стороны использовать силу якобы являются последствиями информационной войны России, которую она ведет не только на украинской территории, но и по всей Европе.

Согласно информации пресс-службы, во время встречи стороны переговорили относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации ситуации в Донбассе. При этом Данилов рассказал послам о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции военных в Донбассе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не хочет воевать и не готовит никаких наступательных действий в Донбассе.

До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки, 12 апреля, нарушили режим прекращения огня. В результате инцидента погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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