Белоруссия сообщила о нарушении воздушной границы со стороны Польши

Неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Белоруссии, сообщает министерство обороны республики.

Инцидент произошел 12 апреля.

«Зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном», — указано в сообщении.

Белорусское минобороны отмечает, что впоследствии воздушное судно вернулось на территорию Польши. В связи с произошедшим в военное ведомство Белоруссии был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в стране.

«Было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — подчеркивает министерство.

В январе текущего года в Белоруссии прошла внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил страны.