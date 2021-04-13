Джабаров назвал провокацией переброску войск США и НАТО к границам России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ситуацию с переброской войск США и НАТО к границам России провокацией, сообщает RT.

«Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация», — пояснил сенатор.

По его мнению, страны НАТО хотят «руками Украины» втянуть Россию в конфликт. Джабаров добавил, что власти РФ принимают адекватные меры, поскольку в случае обострения ситуации нужно будет дать достойный ответ.

Как подчеркнул сенатор, угрожать России бесполезно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России. По его словам, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в данный момент развернут в Причерноморье и на Балтике.