США отменили отправку кораблей в Черное море

Американское посольство в Анкаре сообщило турецкой стороне, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Ранее Вашингтон заявлял, что два корабля пройдут через Босфор в Черное море. Предполагалось, что они будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Donald Cook («Дональд Кук») пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю.

Эсминец пробыл на базе девять часов, после того пошел на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Это один из двух американских боевых кораблей, которые должны зайти в воды Черного моря. Пока неизвестно, где находится второй эсминец Roosevelt («Рузвельт»).