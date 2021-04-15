Пентагон отказался рассказывать об операциях в Черном море

Корабли военно-морских сил США вместе с союзниками регулярно проводят операции в Черном море, но подробности о своей деятельности Пентагон не приводит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское оборонное ведомство.

Ранее источник в американском посольстве в Анкаре сообщил, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

«В рамках нашей политики мы не высказываем предположений о возможных или будущих операциях. Мы регулярно проводим операции в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами и в соответствии с Конвенцией Монтре», --приводит агентство слова официального представителя Шестого флота ВМС США Кайла Рейнса.

9 апреля источник в МИД Турции сообщал, что США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море, где они будут находиться до 4 мая.

Накануне стало известно, что американский ракетный эсминец Donald Cook («Дональд Кук») пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю.