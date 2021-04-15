СБУ начала антитеррористические учения на границе с Крымом

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о начале антитеррористических учений в соседних с Крымом регионах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админграницам с временно оккупированной территории АР Крым», — заявили украинские силовики.

В этих учениях кроме сотрудников СБУ примут участие вооруженные силы Украины, государственная пограничная служба, Национальная полиция и государственная служба специального транспорта.

Целью учений названо предотвращение диверсий на ключевых объектах Херсонской области, в первую очередь, на морском побережье и инфраструктуре.

«Прежде всего, это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен», — уточнили в СБУ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее бывший сотрудник СБУ пригрозил Зеленскому импичментом.