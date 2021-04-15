В Вооруженных силах РФ завершились основные преобразования

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах завершились основные преобразования. Об этом пишет «Российская газета».

«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре», — сказал министр.

Он уточнил, что численность штата также доведена до параметров, которые были установлены указом президента России Владимира Путина.

Шойгу подчеркнул, что в настоящий момент Вооруженные силы России отвечают всем требованиям, которые предъявляются ко всем передовым мировым армиям.

Ранее Шойгу сообщил о войсках США и НАТО у российских границ. По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике. Министр обороны также добавил, что рядом с территорией страны может быть сосредоточено 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц техники. Речь идет и о стратегической авиации, сказал он.