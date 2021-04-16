В Баренцевом море нашли затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны

Специалисты совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны советскую подводную лодку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что судно нашли в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А», предполагается, что это подводная лодка типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша».

Субмарина была зафиксирована во время экспедиции по поиску двух других затонувших во время войны подлодок, установить местонахождение которых пока не удалось. Местные рыбаки жаловались, что их сети постоянно обрывались из-за неизвестного объекта, находящегося в этом районе.

«В ходе обследования дна было установлено, что корпус лодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что найденная подлодка ушла на дно из-за подрыва на немецкой мине, в дальнейшем могла произойти детонация собственного боезапаса.

Исследования будут продолжены, и в будущем предполагается установить тактический номер погибшего корабля.

17 января 2021 года сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын, сухогруз шел под флагом Палау.