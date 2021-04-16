США потребовали от РФ «прекратить угрозы» иностранным судам в Черном море

В Пентагоне заявили, что России необходимо отказаться от запрета иностранным судам входить в некоторые морские районы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА «Новости».

По его словам, намерение России запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября текущего года проходить через Керченский пролив, Азовское море и ряд районов Черного моря, «ссылаясь на военные учения», является «очередным примером кампании по подрыву Украины».

Представитель американского Минобороны также отметил, что Соединенные Штаты призывают РФ «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».

Как сообщалось, Кирби также заявлял, что военные корабли США продолжат заходить в Черное море.

Ранее в НАТО потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, для иностранных военных кораблей и других государственных судов приостанавливается осуществление права мирного прохода через некоторые районы Черного моря в зоне территориальных вод России.