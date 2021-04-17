Штурмовики ЮВО перебазированы в Крым и Астраханскую область

Эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа (ЮВО) перемещены в Крым и Астраханскую. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область», — сказал он.

Ранее в НАТО заявили, что России следует обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. В Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность по поводу информации о том, что в планах РФ ограничить доступ к некоторым зонам в Черном море и Керченском проливе.

До этого МИД Украины выразил протест РФ в связи с закрытием части акватории Черного моря для проведения военных учений.