Главком ВСУ призвал не сеять панику в связи с Россией

Органы государственной власти и местного самоуправления на Украине призвали не сеять панические настроения в обществе. Заявление связано с действиями российских войск около украинской границы, следует из поста главнокомандующего Вооруженных сил страны Руслана Хомчака в Facebook.

По словам Хомчака, не нужно создавать вооруженные объединения, так как РФ, возможно, использует такие действия в своих целях.

Перемещение российских войск вдоль границ Украины Хомчак охарактеризовал как попытку «в очередной раз испытать» Киев на прочность.

Главком ВСУ добавил, что украинская сторона рассмотрит несколько вариантов развития ситуации на территории Донбасса. Кроме того, будут прорабатываться пути реагирования со стороны Киева.

Хомчак обратил внимание, что надо взвешивать все решения и действовать в соответствии с законодательством.

Ранее ВС Украины заявили о 15 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки.