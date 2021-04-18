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Военные новости

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Брат погибшего ветерана не дал Пашиняну возложить цветы на могилу

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На церемонии прощания с погибшими во время карабахского конфликта военнослужащими, которая в субботу, 17 апреля, проходила в селе Гетап Вайоцдзорской области Армении, премьер-министру страны Николу Пашиняну не позволили возложить цветы к могиле одного из погибших, передает интернет-ресурс news.am.

»...Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам», — заявил мужчина Пашиняну.

По его словам, Пашинян не имеет права что-либо делать с могилой его родственника, так как «никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали». Армянский премьер-министр попытался поговорить с мужчиной, но безрезультатно.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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