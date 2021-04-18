В Черное море вошли десантные корабли

В акваторию Черного моря вошли четыре больших десантных корабля (БДК) российского военно-морского флота, передает «Интерфакс» со ссылкой на социальные сети Стамбула.

В субботу, 17 апреля, в Черное море днем вошли БДК Северного флота России »Александр Отраковский» и «Кондопога». Позже, вечером, через Босфорский пролив прошли БДК «Калининград» и «Королев».

Таким образом, на Черном море на данный момент сосредоточена группировка десантных кораблей в составе восьми судов, не считая интернированный в 2014 году украинский БДК »Константин Ольшанский».

Большой десантный корабль — класс военных судов, способный десантировать подразделения морской пехоты на любой тип побережья, а также перевозить большое количество военных грузов на большие расстояние. Российские БДК активно принимали участие в перевозке грузов и военнослужащих для российской военной операции в Сирии.

Ранее отряд кораблей Каспийской флотилии закончил переход в Черное море.