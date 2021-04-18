В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero, которая входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех», Александр Захаров рассказал в эфире «Россия 1» о разработке первой в мире системе «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Базой для новы системы стал барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. По словам Захарова, боеприпас можно отправлять небо для воздушного минирования на несколько десятков часов.

Главный конструктор отметил, что боевые беспилотники противников передвигаются на скорости 150 км/ч, а скорость «Ланцета» в два раза больше.

Барражирующий боеприпас можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море.

Захаров уточнил, что в настоящее время система испытывается на воздушных шарах.

У комплекса «Ланцет» несколько типов систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. «Ланцет» способен поражать цели в радиусе до 40 км, а его максимальная взлетная масса — 12 кг.

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