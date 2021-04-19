Трамп раскритиковал решение вывести войска США из Афганистана к 11 сентября

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал решение главы государства Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.

«Я бы хотел, чтобы Джо Байден не использовал 11 сентября в качестве даты вывода наших войск из Афганистана», – заявил Трамп.

По его словам, существует две причины, по которым использование этой даты является неправильным. Экс-президент считает, что войска могут быть выведены из Афганистана раньше. Он также добавил, что за время своего президентства создал условия для скорейшего выхода США из Афганистана, так как вывел значительную часть оборудования и сократил численность военнослужащих с 16 тысяч до менее чем двух тысяч.

Кроме того, Трамп отметил, что теракт 11 сентября 2001 года является «очень печальным событием», а «позитивный» момент возвращения военных на родину отменит «день размышлений».

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.