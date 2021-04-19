Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 войск противовоздушной обороны Северного флота сопроводил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны РФ (НЦУО).

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря», — рассказали в НЦУО.

Операция по перехвату и сопровождению иностранных военных самолетов продолжалась до тех пор, пока они не свернули с курса на воздушную границу России. После этого российский перехватчик вернулся на место базирования. Нарушение воздушной границы удалось предотвратить.

Ранее МиГ-31 перехватил над Тихим океаном самолет-разведчик США.