США обвинили РФ в эскалации в связи с ограничениями в Черном море

В Госдепартаменте США считают запрет иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России.

Представитель госдепартамента Нед Прайс в своем письменном заявлении, которое цитируют РИА «Новости», выразил «глубокую обеспокоенность» данным запретом, также обвинив РФ в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

Он заявил, что это является якобы «еще одним примером неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины».

Прайс также вновь заявил об обеспокоенности Вашингтона предполагаемым наращиванием Россией численности ее войск близ украинских границ и заявил, что такого числа военных там не было замечено с 2014 года.

«Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы», — отметил Прайс.

По его словам, США призывают российскую сторону прекратить якобы «угрозы судам в регионе» и «обратить вспять» приписываемое РФ «наращивание сил».

На прошлой неделе в НАТО потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

Позднее депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.