В Турции заверили, что продажа беспилотников Украине не направлена против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, Анкара готова обсуждать с Москвой возможные поставки турецкой продукции в Россию.

Ранее в Турции заявили, что готовы продать беспилотники Bayraktar TB2 России так же, как продала ранее Украине. Это было ответом на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова «не подпитывать милитаристские настроения» Киева. В Анкаре указали, что не видят различий между странами или частными компаниями, которые хотят покупать продукцию их оборонной промышленности.

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Этот БПЛА с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.