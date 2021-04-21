СМИ: Су-57 доработают для управления группой беспилотников

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на своей внутренней и внешней подвеске. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Начата разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, которое позволит Су-57 управлять группой малых ударных и разведывательных БПЛА. Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», — говорится в сообщении.

По словам источника, «один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы». «Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой», - уточнил он.

Предполагается, что истребитель пятого поколения будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в район вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели, а также непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.

Собеседник агентства не назвал тип беспилотников, который планируется применять на Су-57.