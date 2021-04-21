США признали уязвимость своей армии перед Россией и Китаем

В Счетной палате Соединенных Штатов считают, что боеготовность вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет. К понижению мог также привести военный потенциал России и Китая, сообщает RT со ссылкой на документ.

По информации экспертов, у американских вооруженных сил могут быть сложности в связи с нехваткой необходимых для развития собственных возможностей технологий и реализации неэффективных дорогостоящих проектов.

В документе дали оценку готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — следует из отчета.

Уточняется, что у американской стороны понизились показатели боеготовности на «море», при этом прослеживается усиление «на земле».

Основным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота считают ограниченность возможностей для техобслуживания.

Проблемы, которые есть в воздухе, связаны в том числе с нехваткой летчиков.

До этого в Счетной палате предложили Пентагону принять меры для восстановления статуса ВС США.

Ранее сообщалось, что США не будут расширять программу подготовки солдат Украины.