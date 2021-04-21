Истребители НАТО несколько раз перехватили российские самолеты

Истребители альянса НАТО несколько раз поднимались в небо над Эстонией, Литвой и Польшей во вторник, 20 апреля, для перехвата и сопровождения российских самолетов-разведчиков, истребителей и бомбардировщиков над Балтийским морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-воздушное командование альянса в Германии.

«Наши радары зафиксировали неустановленные летательные аппараты над Балтийским морем во вторник утром», — заявили в штабе, расположенном на авиабазе Рамштайн.

Самолеты альянса были подняты в воздух для перехвата и идентификации самолетов.

«НАТО подняло в воздух истребители с баз в Эстонии, Литве и Польше для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем 20 апреля», — утверждают представители альянса.

По их данным, часть самолетов нельзя было опознать по сигналам транспондеров, а российская сторона не предоставила план полетов, что могло повлечь угрозу безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии.