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Военные новости

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В Конгрессе США одобрили ограничение на продажу вооружения Саудовской Аравии

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Палата представителей Конгресса США выступила за ограничение продажи вооружения Саудовской Аравии, пишет The Hill.

Как сообщает издание, за соответствующий законопроект проголосовали 350 человек, против высказались 71 законодатель.

Отмечается, что документ предусматривает приостановку продажи королевству ряда вооружений до тех пор, пока американские власти не смогут с уверенностью сказать, что Саудовская Аравия не подвергает репрессиям диссидентов и не занимается произвольным задержанием иностранных граждан.

Данный проект закона теперь должен одобрить Сенат США.

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