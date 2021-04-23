Ливийская армия приведена в боевую готовность на границе с Чадом

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара подняла уровень боевой готовности в пограничном с Республикой Чад регионе Эль-Куфра, сообщает РИА «Новости».

«Степень готовности всех воинских частей сухопутных и военно-воздушных сил была повышена <...> для сдерживания любого, кто пытается подорвать безопасность и стабильность в регионе», — указано в заявлении командования военного округа.

В рамках усиления готовности в этот регион, на военную базу аль-Сара была направлена боевая рота для патрулирования границы, а также введено воздушное патрулирование.

С 1978 по 1987 годы между Ливией (тогда Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) и Республикой Чад шли боевые действия за обладание полосой Аузу (спорный регион на границе) и контроль над правительством африканской республики. В ходе девятилетнего конфликта, Ливия несколько раз вторгалась на территорию Чада, однако война завершилась победой Чада при поддержке Франции.

Ранее национальная нефтяная корпорация Ливии ввела режим форс-мажора в одном из портов.