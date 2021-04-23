Истребители США сопроводили два российских Ту-142 над Тихим океаном

Палубные истребители F/A-18 военно-морских сил США сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках Тихого океана. Об этом сообщили в пятницу, 23 апреля, в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, передает ТАСС.

Отмечается, что российские самолеты, используемые морской авиацией Тихоокеанского флота, выполнили плановый десятичасовой полет над акваторией Тихого океана.

На отдельных участках полета Ту-142 сопровождали палубные истребители F-18, принадлежащие Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолета-разведчика США RC-135, приближавшегося к российской государственной границе.

16 апреля истребитель ВКС РФ МиГ-31 сопроводил над Тихим океаном американский самолет-разведчик. Воздушная цель, обнаруженная радарами, приближалась к государственной границе России. Российский пилот не допустил нарушения границы.