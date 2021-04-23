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Джереми Флеминг Джереми Флеминг

Разведка Великобритании назвала Россию главной угрозой нацбезопасности

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Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг во время своей лекции в Имперском колледже Лондона назвал Россию главной угрозой для Великобритании. Стенограмма его выступления опубликована на сайте центра.

«Она (Россия) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — заявил Флеминг.

По мнению директора центра, Россия больше всего представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Кроме того, он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы «по всему миру».

Флеминг в том числе указал на якобы возможную причастность России к кибератакам против SolarWinds.

Директор GCHQ добавил, что кроме России серьезную угрозу для Британии представляет Китай.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и США обвинили службу внешней разведки (СВР) России в кибератаках на SolarWinds. В свою очередь, СВР назвала эти обвинения «бредом и словоблудием».

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