США направят бомбардировщики в Афганистан для защиты войск

Соединенные Штаты направят в Афганистан дальние бомбардировщики для защиты своих войск во время их вывода из региона. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

По его словам, министр обороны страны Ллойд Остин одобрил ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности вывода американских войск.

«Он одобрил сохранение [авианосца] USS Eisenhower в зоне оперативной ответственности Центрального командования [Вооруженных сил США] на некоторое время. Также он одобрил развертывание в регионе некоторого количества дальних бомбардировщиков», – рассказал Кирби.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.