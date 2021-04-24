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Военные новости

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Россия закрывает часть Черного моря для иностранных судов

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Решение Министерство обороны России о закрытии ряда районов Черного моря для движения иностранных судов вступит в силу 24 апреля текущего года.

В соответствии с бюллетенем Управления навигации и океанографии российского оборонного ведомства, право иностранных военных кораблей и других государственных судов на мирный проход через ряд районов Черного моря в зоне территориальных вод России будет приостановлено с 21.00 24 апреля.

Ограничения вводятся до 21.00 31 октября текущего года.

В частности, будет запрещен проход иностранных военных кораблей и других судов вдоль побережья Крыма примерно от Севастополя до Гурзуфа, в районе у берегов Керченского полуострова, а также на участке акватории около западной оконечности Крыма.

При этом на Керченский пролив и подход к нему ограничения не распространяются.

Ранее в Госдепартаменте США выразили «глубокую обеспокоенность» данным запретом и назвали его «неспровоцированной эскалацией» со стороны России. Кроме того, в Североатлантическом альянсе потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

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