Британцы назвали Путина «гением тактики» после завершения учений ВС РФ в Крыму

Читатели британской газеты The Times прокомментировали материал о завершении учений российских войск в Крыму. Перевод приводит портал «ИноСМИ».

«Гений тактики! Постройте Путину храм!» – написал Peter Clarke.

«Путин еще раз переиграл Запад!» – поддержал эту позицию комментатор Kevin Laughlin.

При этом некоторые читатели издания поблагодарили Россию за решение завершить проверку боеготовности Вооруженных сил, которое, по их мнению, снизило напряженность в регионе.

«Спасибо тебе, Россия за деэскалацию ситуации! Странно, но с тех пор, как Байден стал президентом, дела пошли гораздо напряженнее. Разве не так?» – отметил пользователь под ником Zovido.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах и приказал начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации. В США заявили, что продолжат следить за ситуацией у границ Украины после заявлений России о завершении маневров.