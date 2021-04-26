Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) рассказали, что в 2020 году военные расходы в мире составили около $2 трлн, это на 2,6% выше показателей предыдущего года; Россия вошла в пятерку лидеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные по тенденциям затрат в военной сфере.

«В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», — говорится в сообщении SIPRI.

Отмечается, что государством с самыми высокими ежегодными военными расходами стали США. В прошлом году данный показатель увеличился на 4,4% и составил $778 млрд.

«Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений», — подчеркнул научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер.

Также он добавил, что рост расходов «отражает растущую озабоченность» по поводу предполагаемых угроз со стороны «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия».

По подсчетам института, второе и третье места заняли Китай и Индия. За 2020 год военные расходы Китая выросли на 1,9% и достигли $252 млрд, а расходы Индии составили $72,9 млрд.

Согласно данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили $61,7 млрд, и это на 2,5% выше, чем в 2019 году. Россия заняла четвертое место в этом рейтинге.

Пятое место заняла Великобритания, ее расходы на вооружение в 2020 году составили $59,2 млрд, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, по данным экспертов, значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году в странах НАТО.

«Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более двух процентов ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», — сказал научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что необходимость Германии вкладывать финансовые средства в собственную безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России.