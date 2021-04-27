Шойгу прокомментировал учения НАТО в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал учения НАТО Defender Europe, проходящие в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия продолжает внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил Североатлантического альянса в Европе в рамках упоминаемых учений Defender Europe.

Кроме того, Минобороны наблюдает за переброской 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли 25 апреля в албанский порт Дуррес. Регион также посетили 750 единиц военной техники.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник, 27 апреля.

На прошлой неделе Шойгу приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений НАТО DEFENDER-Europe 21.

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин выразил мнение, что стратегическое учение, начатое НАТО еще в марте и постепенно подходящее к своей наиболее активной фазе в мае-июне, является логическим продолжением общего ухудшения военно-политической обстановки в мире и особенно политических отношений между США и Россией.