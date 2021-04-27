Французские военные предупредили Макрона о смертельной опасности для Франции

Отставные генералы и офицеры французских вооруженных сил в своем коллективном письме предупреждают президента Франции Эммануэля Макрона о высокой вероятности развала страны, сообщает журнал Valeurs actuelles.

«Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?», — задались вопросом авторы письма.

Свыше сотни отставных и находящихся в запасе французских генералов, старших офицеров и других категорий военнослужащие указывают Макрону на большую угрозу, исходящую от фанатиков, сторонников расовой войны и исламистов. Последние, по словам авторов письма, исподволь захватывают окраины Франции и устраивают там порядки, противоречащие французской конституции.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», — заявили авторы письма.

Они также предупреждают о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать.

«Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», — резюмировали отставные военные.

6 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Его убил 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров за демонстрацию карикатуры «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон обещал принять жесткие меры против радикальных исламистов.

Ранее пять человек были задержаны по делу об убийстве полицейской во Франции.