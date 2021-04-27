Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Американский сторожевой корабль вошел в Черное море

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сторожевой корабль Береговой охраны США «Гамильтон» вошел в Черное море, сообщили РИА «Новости».

По заявлению Национального центра управления обороной (НЦУО) Министерства обороны России, Черноморский флот следит за перемещениями американского сторожевика.

В 1936 году была принята конвенция Монтрё, которая позволяет торговым судам всех стран свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских стран введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Ранее стало известно, что корабли британского флота войдут в Черное море.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.