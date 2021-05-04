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G7 будет добиваться денуклеаризации КНДР

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Министры иностранных дел стран группы G7 на встрече в Лондоне договорились о взаимной поддержке в работе по денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает информагенство «Киодо».

«Мы договорились придерживаться цели полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР», — заявил глава японского внешнеполитического ведомства, Тосимицу Мотэги.

Встреча глав МИД стран объединения G7 проходит в Лондоне с 3 по 5 мая. Дипломаты обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией, Китаем, Ираном, а также гражданскую войну в Сирии, кризис в Мьянме, а кроме того — ситуацию в Ливии, Эфиопии и Белоруссии.

На встречу также были приглашены представители от Австралии, Индии, Южной Кореи и Южно-Африканской Республики, а также генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой. Глава МИД Британии Доминик Рааб анонсировал проведение дискуссий по вопросам геополитики, «угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека».

Ранее стало известно, что главы МИД стран G7 обсудят взаимоотношения с Россией.

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