Пентагон отчитается по поводу сообщений про НЛО

Департамент обороны США в лице специального надзорного органа проведет исследование того, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО), указано на сайте Пентагона.

«Цель этой оценки — определить степень, в которой министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки…» — заявил помощник генеральный инспектор по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольф Стоун.

Эта проверка будет проведена в мае и июне, на фоне требования Конгресса США предоставить «несекретные» отчеты об НЛО от Национальной разведки США (DNI) и других оборонных ведомств.

В августе 2020 года департамент обороны США анонсировал создание рабочей группы по исследованию НЛО, которая будет заниматься обнаружением, анализом и каталогизацией неопознанных летающих объектов, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности США.

Ранее в США приняли за НЛО баллистическую ракету.