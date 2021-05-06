Глава НАТО оценил «военное присутствие» России у границ с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил, что после отвода российских войск из зоны проведения апрельских учений в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения, от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии, до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны», — заявил он.

По словам генсека, НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации у украинских границ. Столтенберг подчеркнул, что сейчас количество российских военных выше, чем до последней эскалации напряженности.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что руководство России при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления данных об их ходе и целях.

До этого западные страны неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, так как никакой угрозы нет.