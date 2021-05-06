ЛНР обвинил Киев в размещении 500 мин у линии соприкосновения в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву двух сел в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на офицера пресс-службы оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко.

По его словам, украинские силовики заминировали сельхозугодия, установив 500 мин «на засеянные озимыми сортами пшеницы поля в районах населенных пунктов Герасимовка и Камышное.

Как рассказал Филипоненко, там были размещены 340 противотанковых, а также 160 противопехотных мин ПМН-2, которые запрещены Оттавским договором.

В конце апреля представители ДНР и ЛНР заявили о размещении техники ВСУ в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.