В Крыму оценили сравнение Черного моря с «озером НАТО»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал сравнение Черного моря с «озером НАТО». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата», — ответил Молохов на слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

Он также добавил, что за последние годы наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб увеличились в разы.

По словам Молохова, как бы НАТО ни хотелось расширить на регион свою экспансию, «наш Черноморский флот» никогда не позволит кораблям Альянса господствовать в Черном море.

Ранее глава МИД Румынии заявил, что Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО. Кроме того, дипломат отметил, что безопасность в этом регионе является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.